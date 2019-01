Cohen nu gedagvaard voor getuigenis Senaat

De Amerikaanse Senaatscommissie voor Inlichtingen heeft de voormalige advocaat van president Donald Trump Michael Cohen gedagvaard om te komen getuigen midden volgende maand. De dagvaarding komt een dag nadat Cohen liet weten zijn getuigenis voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden uit te stellen vanwege „voortdurende dreigementen” aan het adres van zijn familie door Trump.

De gevallen advocaat werd in december veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf onder meer wegens betaling van zwijggeld aan twee vrouwen tijdens de presidentscampagne van 2016. Bovendien loog hij tegen het Congres over de plannen voor een Trump Tower in Rusland.

Cohen bekende vorig jaar schuld in een aantal zaken en beloofde mee te werken aan het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen.