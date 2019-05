Cohen haalt op weg naar cel uit naar Trump

Michael Cohen, in het verleden de persoonlijk advocaat van president Donald Trump, heeft op weg naar de cel nog even flink uitgehaald naar zijn oude baas. De jurist, die ooit beweerde dat hij zelfs ,,een kogel zou opvangen'' voor Trump, noemde hem nu een ,,oplichter''.

Cohen moest zich maandagmiddag melden bij de penitentiaire inrichting in Otisville, 110 kilometer ten noordwesten van de stad New York, om een gevangenisstraf van drie jaar uit te zitten. Die kreeg hij wegens het betalen van zwijggeld aan twee vrouwen die een seksuele affaire hadden met Trump en wegens liegen tegen het Amerikaans Congres. Naar verwachting wordt hij opgesloten op een afdeling met een lichte beveiliging.

Cohen zei tegen verslaggevers te hopen dat als zijn straf erop zit ,,het land in een positie verkeert zonder xenofobie, onrechtvaardigheid en leugens aan de top''. ,,Er valt nog een heleboel te vertellen. Ik zie uit naar de dag dat ik de waarheid kan delen."

De carrière van de 52-jarige jurist uit Long Island was nauw verbonden met de ontwikkeling van Trump van rijke vastgoedtycoon via tv-persoonlijkheid tot president. Cohen stond hem meer dan tien jaar terzijde als advocaat en, in eigen woordkeus, ,,regelneef''. Hun relatie verzuurde toen de FBI in april 2018 Cohens kantoor en hotelonderkomen in New York binnenviel in het kader van het onderzoek naar Russische bemoeienis met de verkiezingscampagne.