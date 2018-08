Cohen gedagvaard in onderzoek Trump Foundation

Michael Cohen, de ex-advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, is gedagvaard in het onderzoek naar de Trump Foundation. De dagvaarding volgt op een bekentenis van Cohen dat hij in opdracht van Trump campagneregels heeft overtreden.

De Trump Foundation, een liefdadigheidsorganisatie, is volgens de openbaar aanklager in New York door Trump gebruikt voor zichzelf en politieke doeleinden. Cohen is gedagvaard omdat hij mogelijk nuttige informatie heeft over de gang van zaken bij de Trump Foundation.

In juni werden de Trump Foundation, Trump zelf en drie van zijn kinderen officieel aangeklaagd. De staat beschuldigt de Trump Foundation ook van uitgaven die vooral Trump en zijn bedrijven ten goede kwamen. Zo zouden tonnen zijn uitgegeven om juridische geschillen te schikken.