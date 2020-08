Code rood wegens hitte voor 15 Franse departementen

De Franse meteorologische dienst heeft zaterdagmiddag voor vijftien departementen in het noordwesten van het land code rood afgegeven wegens de zinderende hitte. Een dag eerder gold de uiterste waakzaamheid wegens de gevaarlijk hoge temperaturen voor negen departementen, waaronder Parijs.

In het gebied kan de temperatuur oplopen tot 35 à 39 graden. Plaatselijk wordt mogelijk de 40 graden aangetikt. Ook ’s nachts blijft het zeer warm. Vooral in de steden waarschuwt Météo-France voor smogvorming en het toenemende corona-gevaar. De verwachting is dat de hittegolf nog zeker tot dinsdag aanhoudt.

Het aantal departementen waarvoor code oranje geldt liep op tot 49.