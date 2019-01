Code rood Alpen, extreem groot lawinegevaar

In de regio Salzburg is het lawinerisico woensdag verhoogd naar niveau 5. Dit is het hoogste niveau en komt zelden voor. Volgens de autoriteiten is er sprake van „zeer groot gevaar”. Voor grote delen van de Alpen geldt nog steeds code rood.

Het sneeuwt al sinds dinsdagavond, woensdag volgt nog meer sneeuw. Vooral de nieuwe, lichte sneeuw vormt een probleem: die komt makkelijk in beweging en zorgt al snel voor een lawine. Daarnaast is op verschillende plekken het sneeuwdek zo dik geworden, dat het kan gaan barsten en daardoor kan gaan glijden.

Het einde van het winterse weer is nog niet in zicht. Weeronline verwacht dat het in Oostenrijk blijft sneeuwen. Donderdag kan regionaal 40 tot 80 centimeter sneeuw vallen.