Code oranje wegens hoog waterpeil Seine

Het hoge waterpeil in de Seine veroorzaakt problemen in het (trein)verkeer en er is een grote kans op overstromingen en stroomuitval. Vigicrues, de instantie die de waterstanden in Frankrijk meet, heeft maandag code oranje afgegeven voor delen van Parijs.

Sommige Parijse metrostations zijn gesloten en ook een deel van het Louvremuseum is dicht. Het gaat niet alleen om wateroverlast door de Seine, maar ook door de rivieren de Marne en Yonne. In sommige delen van Parijs stijgt het waterpeil nog steeds en staan hele straten onder water.

De Seine in Parijs bereikte het hoogste niveau van 5,80 meter in de nacht van zondag op maandag. Zo’n 1500 mensen zijn toen uit hun huizen in de Franse hoofdstad en omstreken geëvacueerd. De overstromingen zijn het gevolg van een flinke hoeveelheid neerslag in januari.