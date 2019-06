‘Cocaïnekoning’ ontsnapt uit gevangenis

Een Italiaanse maffiabaas is ontsnapt uit een gevangenis in Uruguay. Rocco Morabito (52) en drie andere gedetineerden konden vluchten via een gat in het dak van het gebouw in hoofdstad Montevideo, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ze beroofden daarna ook nog de bewoonster van een woning in de omgeving.

De Uruguayaanse autoriteiten arresteerden Morabito in 2017. Hij zat vast in afwachting van zijn uitlevering aan Italië. Daar moet hij nog een gevangenisstraf uitzitten van dertig jaar, onder meer vanwege drugshandel en lidmaatschap van een criminele organisatie.

Morabito is volgens de Italiaanse autoriteiten een topfiguur binnen de beruchte ’Ndrangheta. Hij staat onder meer bekend als de „Cocaïnekoning van Milaan” en was sinds 1994 op de vlucht.

De Italiaanse minister Matteo Salvini (Binnenlandse Zaken) zegt volgens persbureau ANSA de ontsnapping van de crimineel hoog op te nemen. Hij wil dat de autoriteiten in Montevideo ophelderen hoe Morabito de benen kon nemen.