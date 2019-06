Cocaïne met bestemming Rotterdam onderschept

De Braziliaanse politie heeft in de zuidelijke havenstad Paranaguá 562 kilo cocaïne ontdekt in een container met een lading pinda’s bestemd voor Rotterdam, berichtten plaatselijke media. De cocaïne is ontdekt bij een van de routinecontroles die zich vaak richten op ladingen bestemd voor België en Nederland. Dat zijn volgens een politiewoordvoerder in Europa de belangrijkste bestemmingen voor cocaïnesmokkel. Hij zei dat de politie ervan uitgaat dat de bij deze pindahandel betrokken bedrijven geen blaam treft bij de smokkel.

Paranaguá is een van de vele Braziliaanse havens waar drugs naar Europa worden verscheept. Cocaïne vormt een steeds groter probleem in Brazilië omdat het land zelf ook is gaan produceren en de consumptie sterk is toegenomen.

President Jair Bolsonaro heeft beloofd de drugscriminaliteit hard aan te pakken. Hij werd in verlegenheid gebracht door een drugssmokkelaar die bij de luchtmacht werkt en die als lid van zijn entourage naar de top van de G20 in Japan zou gaan. Het toestel van de luchtmacht werd dinsdag in Sevilla door de Spaanse politie gecontroleerd en de smokkelaar bleek 39 kilo cocaïne in zijn koffer te hebben gepropt.