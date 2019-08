Cobrajacht in Herne zonder resultaat

Tientallen mensen die in het Duitse Herne vanwege een ontsnapte cobra zijn geëvacueerd, mogen weer naar huis. Experts weten zeker dat de gifslang zich niet in hun woningen bevindt.

Het appartementencomplex is afgelopen zondag ontruimd. Dat gebeurde nadat een bewoonster de cobra had gezien in een trappenhuis. Het reptiel is volgens de gemeente vermoedelijk ontsnapt uit de woning van een huurder, die veel gifslangen hield.

De cobra is ondanks een dagenlange zoektocht nog spoorloos, maar de autoriteiten vinden het toch weer verantwoord mensen te laten terugkeren. Wel blijven de kelder en de vliering van het complex voorlopig verzegeld. In totaal waren zo’n dertig bewoners gedupeerd door de ontsnapping van de slang.