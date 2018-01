Coalitiebesprekingen Duitsland maandag verder

De onderhandelingen over een coalitie in Duitsland gaan maandagavond een nieuwe ronde in. Bondskanselier Angela Merkel (CDU), CSU-voorman Horst Seehofer en SPD-leider Martin Schulz komen dan bijeen in Berlijn, zo werd bekend enkele uren nadat SPD-afgevaardigden in meerderheid hadden ingestemd met de onderhandelingen.

De eerste gesprekken zullen vooralsnog gaan over de werkwijze en organisatorische onderwerpen. De fracties van de betrokken partijen komen maandag voorafgaand aan de onderhandelingen bijeen.