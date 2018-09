Coalitie ruziet over Duitse inzet in Syrië

Tussen de Duitse coalitiepartners CDU/CSU en SPD is openlijk ruzie uitgebroken over de mogelijke militaire actie in Syrië. Bondskanselier Angela Merkel uitte felle kritiek op het duidelijke nee van SPD-voorzitter Andrea Nahles. Deze ziet niets in Duitse deelname aan vergeldingsacties als er in de strijd om Idlib gifgas wordt gebruikt door de troepen van de Syrische president Assad.

„Gewoon zeggen dat we kunnen wegkijken als er ergens chemische wapens worden ingezet en een internationaal verdrag wordt geschonden, dat kan toch niet het antwoord zijn”, zei Merkel woensdag in de Bondsdag. Ze benadrukte dat alle reacties van de Duitse regering worden gebaseerd op de grondwet en op de parlementaire verplichtingen. „Maar al vooraf simpelweg nee zeggen, ongeacht wat er in de wereld gebeurt, dat kan niet de Duitse houding zijn”.

Terwijl de christendemocratische afgevaardigden de stellingname van Merkel met applaus begroetten, deden de sociaaldemocraten er het zwijgen toe. Fractieleider Nahles keek demonstratief op haar mobieltje.

Minister van Defensie Ursula von der Leyen (CDU) deed er naderhand nog een schepje bovenop. Ze eiste „geloofwaardige afschrikking” tegen het opnieuw gebruiken van chemisch wapentuig. „Het gaat om niets minder dan het voortbestaan van een boycot die de wereld heeft opgesteld als lering uit de onvoorstelbare gruwelijkheden van de Eerste Wereldoorlog. Een taboe dat over het algemeen tientallen jaren op de slagvelden van deels keiharde oorlogen in acht is genomen.”