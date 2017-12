Coalitie: Minder dan 1000 IS-strijders over

Terreurgroep Islamitische Staat heeft in Syrië en Irak vermoedelijk minder dan duizend strijders over. De meeste overgebleven jihadisten van IS bevinden zich in woestijngebieden in West-Irak en Oost-Syrië, liet de internationale coalitie tegen IS weten.

De coalitie schatte op 5 december nog dat IS beschikte over minder dan 3000 strijders. De Iraakse regering verklaarde enkele dagen later dat de terreurgroep definitief is verslagen. De laatste schatting van de coalitie heeft alleen betrekking op „ons gezamenlijk operatiegebied”, dus niet op territorium dat in handen is van het Syrische regime.

Rusland, een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Bashar al-Assad, zei woensdag dat het belangrijkste deel van de strijd met IS in Syrië achter de rug is. Minister Sergej Lavrov stelde volgens persbureau RIA dat de vernietiging van het extremistische „Jabhat al-Nusra” nu de hoogste prioriteit heeft. Die organisatie noemt zich tegenwoordig Tahrir al-Sham.