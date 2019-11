Coalitie laat 200 Houthi-gevangenen vrij

De militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië laat tweehonderd Houthi-gevangenen vrij. Ook worden de beperkingen op het vliegverkeer boven Jemen versoepeld. Zo mogen patiënten in hoofdstad Sanaa weer via de lucht worden geëvacueerd om in het buitenland behandeld te worden, meldt de coalitie.

De Saudiërs en hun bondgenoten strijden in Jemen al jaren tegen de Houthi-opstandelingen. Die verdreven in 2014 de Jemenitische regering uit hoofdstad Sanaa. De militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië greep een jaar later in en voerde sindsdien duizenden luchtaanvallen uit. Die hebben volgens waarnemers ook aan veel burgers het leven gekost.

Saudi-Arabië en de opstandelingen voeren volgens bronnen sinds eind september informele gesprekken over een bestand. De Houthi’s lieten in die maand ook eenzijdig 350 gevangenen gaan, onder wie drie Saudiërs. Ook boden ze aan te stoppen met het beschieten van Saudi-Arabië als dat land de luchtaanvallen zou staken.