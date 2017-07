Coalitie: Herovering Mosul is afgerond

De internationale coalitie tegen Islamitische Staat heeft maandag verheugd gereageerd op de herovering van Mosul. „Hoewel er nog steeds gedeelten van de Oude Stad moeten worden ontdaan van explosieven en mogelijke verborgen IS-strijders, hebben de Iraakse veiligheidstroepen Mosul nu stevig in handen”, concludeerde de coalitie in een verklaring.

De Iraakse premier Haider al-Abadi hield maandag een overwinningsspeech in de tweede stad van Irak, waar de terreurorganisatie in 2014 het kalifaat had uitgeroepen. Hij bedankte zijn troepen en de coalitie voor hun inzet, maar waarschuwde dat er nog veel werk moet worden verricht.

„Er ligt een nieuwe missie voor ons: om stabiliteit te creëren, weer op te bouwen en cellen van Daesh (IS) te ontmantelen”, zei Abadi, die werd omringd door hoge militairen. „Dat vereist een inspanning op het gebied van inlichtingen en veiligheid. En de eenheid die ons in staat heeft gesteld Daesh te bevechten.”

De slag om Mosul heeft maanden geduurd. Een ongeveer 100.000 manschappen tellende coalitie van Iraakse legereenheden, Koerdische strijders en sjiitische milities opende in oktober vorig jaar de aanval op IS-posities in de stad. Ze kregen daarbij luchtsteun van de door de VS geleide coalitie.