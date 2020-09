CNN: Trump wil Amy Coney Barrett benoemen tot hoge rechter

De Amerikaanse president Donald Trump wil Amy Coney Barrett benoemen als vervanger van de overleden hoge rechter Ruth Bader Ginsburg, meldt nieuwszender CNN op basis van ingewijden binnen de Republikeinse partij. Zaterdag maakt Trump officieel bekend wie hij wil voordragen.

Trump zelf zei vrijdagavond dat hij zijn keuze heeft gemaakt, een naam noemde hij echter nog niet. Waarschijnlijk maakt hij zaterdagavond (Nederlandse tijd) zijn kandidaat wereldkundig.

Barrett wordt al een aantal dagen als favoriet beschouwd. Ze is 48 jaar en stond in 2018 ook al op de shortlist met mogelijke vervangers van opperrechter Anthony Kennedy, die met pensioen ging. Uiteindelijk koos Trump ervoor Brett Kavanaugh naar voren te schuiven. Barrett is devoot katholiek, moeder van zeven kinderen van wie twee geadopteerd en fel tegenstander van abortus.

Alle ingewijden die met CNN spraken benadrukten dat Trump op het laatste moment nog van gedachten zou kunnen veranderen. Eerder liet de president wel weten dat de nieuwe hoge rechter „waarschijnlijk een vrouw” zal zijn.

De andere kandidate is Barbara Lagoa (52). Zij is de eerste vrouw van Latijns-Amerikaanse afkomst die benoemd werd als rechter bij het Hooggerechtshof van Florida voordat ze aantrad bij een federaal hof van beroep in Atlanta, haar huidige functie. Trump zei woensdag uitdrukkelijk dat hij geen afspraak heeft gepland met Lagoa.

Als Trump een kandidaat heeft voorgedragen moet die nog worden goedgekeurd door de Senaat. Deze week werd duidelijk dat die waarschijnlijk instemt met de benoeming. De Republikeinen zijn in de Senaat in de meerderheid.