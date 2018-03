CNN: president Trump bereikt golfmijlpaal

De Amerikaanse president Donald Trump bereikte zaterdag een opvallende mijlpaal. Hij bracht volgens CNN voor de honderdste keer sinds zijn aantreden een dag door op een golfclub die zijn naam draagt.

De president bezocht zaterdag de Trump International Golf Club in Palm Beach County. De 71-jarige Trump staat bekend als een liefhebber van het balspel. CNN becijferde dat hij op bijna een kwart van zijn dagen als president tijd heeft doorgebracht op golfclubs. Het is onduidelijk of Trump al die bezoeken ook daadwerkelijk aangreep om een balletje te slaan.

De hobby van de president is opvallend. Trump had als presidentskandidaat nog toegezegd de golfbaan links te laten liggen. „Ik werk straks voor jullie. Dan heb ik geen tijd om golf te spelen”, zei hij in augustus 2016. Ook klaagde Trump in 2014 dat toenmalig president Obama op de golfbaan had gestaan. „Kan je dat geloven, met alle problemen en moeilijkheden waar de VS mee geconfronteerd worden?”, twitterde Trump.