CNN-oprichter Turner kampt met dementie

Ted Turner, de oprichter van de internationale nieuwszender CNN, lijdt aan een vorm van dementie. Hij zegt dat in een interview dat zondag wordt uitgezonden op de Amerikaanse zender CBS.

„Het is een milde vorm van alzheimer. Daar lijkt het op, maar het is veel minder erg. Alzheimer is dodelijk. Gelukkig heb ik dat niet”, aldus Turner. Hij lijdt aan Lewy body-dementie, een vorm die ook verschijnselen geeft van de ziekte van Parkinson. De 79-jarige Turner zegt dat hij symptomen heeft als moeheid, uitputting en vergeetachtigheid.

Mediamagnaat Ted Turner begon CNN (Cable News Network) in 1980. Het was de eerste zender die 24 uur per dag nieuws uitzond. Hij staat ook bekend als weldoener. Zo schonk hij twintig jaar geleden 1 miljard dollar aan de Verenigde Naties.