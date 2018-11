CNN klaagt Trump aan om schorsing journalist

CNN heeft een rechtszaak aangespannen tegen president Donald Trump. De Amerikaanse nieuwszender wil dat zijn verslaggever Jim Acosta weer wordt toegelaten op het Witte Huis. Vorige week werd de accreditatie van Acosta ingetrokken na een incident op een persconferentie van president Trump.

CNN vindt het besluit van het Witte Huis ongegrond en beroept zich op de Amerikaanse grondwet. Naast Trump zijn ook stafchef John Kelly, perssecretaris Sarah Huckabee Sanders en drie andere regeringsfunctionarissen door de nieuwszender gedaagd wegens hun rol bij de schorsing van Acosta.

De CNN-verslaggever kwam tijdens een persconferentie over de uitslag van de tussentijdse verkiezingen in aanvaring met Trump, toen hij vragen stelde over Trumps opmerkingen over immigranten tijdens de verkiezingscampagne. Een medewerkster van het Witte Huis probeerde de journalist de microfoon af te pakken. Dat voorkwam Acosta door haar hand weg te duwen.