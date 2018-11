CNN-journalist Acosta krijgt perspas terug

Het Witte Huis staakt pogingen om de accreditatie in te trekken van CNN-verslaggever Jim Acosta. Daarmee komt een einde aan een juridisch gevecht met de nieuwszender.

De toegang van Acosta tot het Witte Huis was aan banden gelegd na een incident op een persconferentie van president Trump. Daar weigerde de journalist na een verbale botsing met Trump zijn microfoon af te geven aan een medewerkster. Het Witte Huis trok vervolgens de accreditatie in die de CNN-verslaggever ongehinderde toegang gaf tot persconferenties.

CNN legde zich daar niet mij neer en stapte naar de rechter. Die besloot enkele dagen geleden al dat de accreditatie van Acosta op voorlopige basis moest worden teruggeven, tot definitief uitspraak zou worden gedaan. Het Witte Huis gaf gehoor aan die uitspraak, maar dreigde de accreditatie in de toekomst weer in te trekken.

Het Witte Huis heeft de handdoek nu alsnog in de ring gegooid en liet CNN weten dat de strafmaatregel van tafel is. „Het Witte Huis heeft vandaag de accreditatie van Jim Acosta volledig hersteld”, meldt de zender in een verklaring. „Daarom is onze rechtszaak niet meer nodig.”

Topfunctionarissen binnen het Witte Huis hadden Acosta per brief geïnformeerd over de koerswijziging. Ze waarschuwden ook dat hij aan nieuwe huisregels voor journalisten zal worden gehouden. Die bestaan er onder meer uit dat journalisten nog maar één vraag mogen stellen, tenzij ze toestemming krijgen om door te vragen.