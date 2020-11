CNN: Biden pakt winst in Wisconsin

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft de verkiezingen in de staat Wisconsin nipt gewonnen. CNN heeft hem tot winnaar uitgeroepen in de staat. President Trump had voor de bekendmaking van de uitslag al gezegd dat hij een hertelling zal aanvragen. Dat is toegestaan als het verschil minder is dan 1 procentpunt.

Biden kreeg 1.630.389 stemmen, aldus CNN, of 49,4 procent. Trump kreeg 48,8 procent van de stemmen.

De staat is goed voor tien kiesmannen. In meerdere staten zijn de stemmen nog niet geteld, waaronder het belangrijk geachte Pennsylvania.

President Trump won vier jaar geleden onverwacht in Wisconsin, met net iets meer stemmen dan Hillary Clinton. Toen volgende een hertelling, maar het resultaat bleef hetzelfde.