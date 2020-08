Clinton: Biden moet niet inbinden bij fotofinish verkiezingen

Hillary Clinton, die de vorige Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 verloor van Donald Trump, zegt dat de huidige Democratische kandidaat Joe Biden zijn verlies niet moet erkennen tot de laatste stem is geteld als de verkiezing uitloopt in een nek-aan-nekrace. Clinton houdt er rekening mee dat het door de vele briefstemmen lang kan duren tot alle stemmen geteld zijn.

„Onder geen omstandigheden moet Joe Biden zich gewonnen geven omdat ik denk dat dit gaat uitlopen, en uiteindelijk denk ik dat hij zal winnen als we geen centimeter terrein weggeven en net zo gefocust en onvermoeibaar zijn als de tegenstander”, zei Clinton in een televisie-interview.

Clinton kreeg in 2016 3 miljoen stemmen meer dan Trump, maar verloor de verkiezingen doordat zij een lager aantal kiesmannen wist te winnen dan de Republikein. De oud-minister van Buitenlandse Zaken en voormalig first lady denkt dat de Republikeinen zullen hopen de verkiezingen te winnen op basis van de stemmen die op de dag zelf worden ingediend op de stembureaus. Zij zullen volgens Clinton niet geneigd zijn te wachten tot alle briefstemmen zijn geteld.

Clintons opmerkingen volgen op waarschuwingen van zowel Democratische als Republikeinse zijde dat de uitkomst van de verkiezingen van 3 november, er waarschijnlijk nog niet zullen zijn in de avond. Volgens Clinton hopen de Republikeinen op chaos rond de stemmen die niet persoonlijk op de stembureaus zijn uitgebracht. Clinton zegt dat haar partij klaar moet zijn om een „enorme juridische operatie” te beginnen.