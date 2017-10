Circus Nobelprijzen begint met Geneeskunde

De tijd van de Nobelprijzen is aangebroken. Het jaarlijkse circus begint maandag, met de toekenning van de Nobelprijs voor de Geneeskunde. De winnaars krijgen in totaal 9 miljoen Zweedse kronen (940.000 euro), een medaille en eeuwige roem.

Een van de kanshebbers is de Amerikaan Lewis C. Cantley. Hij ontdekte dat een bepaald stofje, PI-3-kinase, een rol speelt bij de groei van tumoren. De Brit Karl J. Friston, eredoctor aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, zou kunnen winnen voor zijn baanbrekende werk aan hersenscans. Ook de Taiwanees-Amerikaanse Yuan Chang en de Amerikaan Patrick Moore maken kans. Zij ontdekten dat een bepaalde variant van herpes een zeldzame vorm van kanker veroorzaakt.

De prijs ging vorig jaar naar de Japanner Yoshinori Ohsumi. Hij onderzocht het proces waarbij cellen delen van zichzelf afbreken om nieuwe onderdelen te maken en in leven te blijven. Dat kan nieuwe medicijnen opleveren.

In de komende dagen worden ook de winnaars van de andere Nobelprijzen (Natuurkunde, Scheikunde, Literatuur, Vrede en Economie) bekendgemaakt.