‘Circa 3000 mensen opgepakt bij protesten Wit-Rusland’

De politie heeft in Wit-Rusland tijdens de protesten tegen het verloop van de presidentsverkiezingen van zondag circa 3000 betogers gearresteerd. Dit berichtte het Russische persbureau RIA op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Wit-Rusland. Eerdere berichten in Minsk spraken van zeker 120 arrestaties. Ook zou een betoger zijn omgekomen en zouden er tientallen gewond zijn geraakt.

De sinds 1994 regerende autoritaire president Aleksander Loekasjenko werd volgens de officiële uitslagen weer herkozen met een grote meerderheid van stemmen. Deze keer was het 80 procent. De aanvoerster van de oppositie Svetlana Tichanovskaja stelt dat er op grote schaal fraude is gepleegd en Loekasjenko de verkiezingen in werkelijkheid smadelijk heeft verloren.