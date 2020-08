Door bosbranden in het zuidwesten van Spanje hebben 2400 mensen hun huizen moeten verlaten. De evacuaties bij Almonaster la Real zijn volgens plaatselijke media noodzakelijk door de rookontwikkeling en om dat de harde wind het blussen bemoeilijkt. De bosbranden zijn donderdag door nog onbekende oorzaak uitgebroken in de streek circa 90 kilometer ten noordwesten van Sevilla. In het weekeinde zijn er drie brandhaarden die zorgen baren. De 350 bestrijders van de branden hopen dat de wind afneemt.