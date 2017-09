Circa 17.000 reparateurs voor stroom Florida

Ongeveer 17.000 mensen zijn maandag in het zuiden van Florida aan het werk voor de reparatie van de stroomvoorziening. Naar schatting drie miljoen huishoudens zijn als gevolg van de orkaan Irma zonder stroom komen te zitten. In de dichtbevolkte districten van het zuidoosten, Broward, Miami-Dade en Palm Beach County is de stroom uitgevallen bij meer dan twee miljoen klanten van energiebedrijf Florida Power and Light (FPL).

Vooral de ‘county’ waarin de metropool Miami ligt, is zwaar getroffen. Het energiebedrijf meldde volgens The Miami Herald dat daar 80 procent van alle klanten zonder stroom zit. Topman Eric Solagy vreesde zondag al dat het volledig herstel van de stroomvoorziening weken op zich kan laten wachten, zoals het geval was na de orkaan Andrew in 1992. De FPL spreekt van „een miljoen man-uren werk”.

De woordvoerder van het energiebedrijf benadrukte dat er rond de klok aan het herstel wordt gewerkt en dat veel klanten maar een of twee dagen zonder stroom zitten. Er zijn bijvoorbeeld installaties die voor een overstroming zijn uitgezet en die als het water weg is meteen weer aangezet kunnen worden.

Reparatieploegen hebben al 320.000 stroomonderbrekingen verholpen sinds de storm naar Florida kwam. Maar het noodweer en de wateroverlast zijn nog niet voorbij en de woordvoerder zei dat daardoor ook een herstelde verbinding opnieuw kan uitvallen.

Bij de reparaties wordt eerst gekeken naar de energiecentrales en verbindingen van de FPL zelf. Dan volgen „kritieke instellingen” zoals ziekenhuizen, politiebureaus en brandweerkazernes. Vervolgens wordt gekeken welke centra voor gemeenschappen voorrang moeten hebben. Dat kunnen bijvoorbeeld apotheken, benzinestations of supermarkten zijn.