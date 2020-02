Ciara zorgt voor fikse windstoten in Beieren

De storm Ciara heeft in Duitsland voor harde windstoten gezorgd. In het Beierse Fürstenzell in het zuidoosten werd een windsnelheid gemeten van 154 kilometer per uur. „Dat is op zulke laaggelegen gebieden een absoluut record”, zegt Martin Schwienbacher van de Deutscher Wetterdienst.

Op de Große Arber, met een hoogte van 1455 meter de hoogste berg van het Beierse Woud, waren de windsnelheden nog hoger. Daar ging het om maximaal 161 kilometer per uur. Het meetstation op de hoogste berg van Duitsland, de Zugspitze (2962 meter), registreerde een snelheid van 158 kilometer per uur.

Ciara, in Duitsland overigens Sabine genoemd, komt daarmee in de buurt van de storm Kyrill, die in 2007 huishield. In de laaggelegen gebieden in Beieren werd destijds een snelheid gemeten van 144 kilometer per uur en op de Zugspitze ruim 180.