CIA-directeur verdedigt overleg met Russen

CIA-directeur Mike Pompeo heeft de gewoonte verdedigd om bijeenkomsten met Russische spionagebazen te beleggen. De Russische ambassadeur vertelde deze week dat Sergej Narisjkin, de chef van de buitenlandse inlichtingendienst, in de VS op bezoek is geweest voor overleg. Die staat op de lijst van personen tegen wie Washington sancties heeft getroffen.

„We ontmoeten onze Russische collega’s geregeld om dezelfde reden als onze voorgangers, ter wille van de veiligheid van de Amerikanen”, aldus Pompeo in een brief aan Chuck Schumer, de voorzitter van de Democraten in de Senaat. Er is volgens hem niets „onbetamelijks” aan deze uitwisseling van gedachten. „We behandelen zeer moeilijke onderwerpen waarin de Amerikaanse en Russische belangen niet op één lijn liggen. We verdedigen Amerika krachtdadig en houden ons niet in. Dat zullen we nooit doen”.