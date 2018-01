CIA: China net als Rusland grote bedreiging

De pogingen van China om onopgemerkt invloed in het Westen te krijgen, zijn op zijn minst net zo gevaarlijk als de Russische. Dit stelt de chef van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA, Mike Pompeo, tegen de BBC. Westerse landen moeten gaan samenwerken en meer doen tegen de Chinese dreiging, beklemtoont Pompeo.

Hij wijst erop dat China probeert vertrouwelijke informatie uit handel en industrie te stelen en probeert te infiltreren in scholen en ziekenhuizen. Pompeo zegt ook op dat „China tot veel meer in staat is dan Rusland, als je kijkt naar de economie van de twee mogendheden”.

Eerder dit jaar is een ex-agent van de CIA, Jerry Chun Shing, gearresteerd, naar het zich laat aanzien in verband met een onderzoek naar de ondergang van de CIA in China. In de afgelopen twee jaar zijn circa twintig agenten of informanten in de Volksrepubliek gevangen genomen of om het leven gekomen.