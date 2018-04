„CIA-baas ontmoette in het geheim Kim Jong-un”

De Amerikaanse CIA-directeur Mike Pompeo heeft in het geheim een ontmoeting gehad met Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea. Tijdens de ontmoeting, die plaatshad in het paasweekend, werd gesproken over een mogelijk top tussen de Noord-Koreaanse leider en de Amerikaanse president Donald Trump.

The Washington Post bracht het nieuws naar buiten en baseert zich op twee anonieme bronnen die van de reis afweten. Pompeo is de hoogstgeplaatste Amerikaanse functionaris die tot dusver Kim Jong-un heeft ontmoet. De CIA-baas is de voornaamste kandidaat om de ontslagen Rex Tillerson op te volgen als minister van Buitenlandse Zaken.

Pompeo moest polsen of het regime in Pyongyang serieus het gesprek met Trump wil aangaan. Volgens hem is dat het geval, maar het land heeft verder nog geen voorbereidingen getroffen om op een van de beoogde locaties een top te houden.