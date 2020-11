CIA-agent gedood tijdens gevechten in Somalië

Een agent van de Amerikaanse geheime dienst CIA is om het leven gekomen tijdens gevechten in het Afrikaanse Somalië. De ervaren agent was lid van de paramilitaire tak die enkele van de gevaarlijkste taken van de Amerikaanse inlichtingendienst uitvoert, meldt de krant The New York Times.

De specialist bezweek aan verwondingen die hij opliep tijdens een operatie vorige week, aldus nieuwszender CNN. De CIA heeft niet publiekelijk gereageerd.

Washington heeft ongeveer 700 manschappen in Somalië om Somalische troepen te trainen en de moslimterreurbeweging Al-Shabaab te bestrijden. Onlangs nog plaatste Washington de leider van een eenheid van de aan Al Qaeda gelinkte groep op een zwarte lijst voor een aanslag in januari in Kenia waarbij drie Amerikanen omkwamen.

De Amerikaanse president Trump overweegt om alle Amerikaanse troepen uit Somalië terug te trekken voor zijn vertrek in januari, aldus media. Ondanks voortdurende Amerikaanse luchtaanvallen in Somalië en Amerikaanse hulp aan Afrikaanse partnertroepen, lijkt Al-Shabaab een groeiende dreiging te zijn die ernaar streeft het Amerikaanse thuisland aan te vallen, meldde een Amerikaans rapport.