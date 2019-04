Christenen VS vrezen ‘denkdwang’ door gelijkheidswet

Een frontale aanval op gelovigen. Zo noemen christelijke opinieleiders in Amerika de Gelijkheidswet. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, wil haast maken met de behandeling, nu haar partij, de Democraten, de meerderheid heeft in het Huis.

Mocht de Equality Act er daadwerkelijk door komen, dan is in de VS discriminatie op grond van geslacht, genderidentiteit of seksuele oriëntatie verboden. Dat heeft gevolgen voor werkgevers, verhuurders van huizen en kantoren, het toelatingsbeleid van scholen en universiteiten, en voor regels voor publieke ruimtes.

Momenteel is discriminatie op grond van geslacht en seksuele oriëntatie al in 21 staten verboden. Opvallend is dat de conservatieve staat Utah er een van is. Wanneer de Gelijkheidswet wordt aangenomen, geldt het discriminatieverbod voor heel Amerika. Elke staat is dan verplicht de nieuwe regels in hun eigen wetten te verwerken.

De nieuwe wet wordt gezien als een aanvulling op de Civil Rights Act uit 1964, die een einde maakte aan de discriminatie op grond van ras, godsdienst, geslacht of nationale herkomst.

Pijnpunt

Het grote pijnpunt voor veel religieuze groepen is dat de nieuwe wet expliciet stelt dat de grondwettelijke vrijheid van godsdienst geen excuus kan zijn om zich niet aan de nieuwe regels te onderwerpen. Dat treft kerken, religieuze onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en zorgcentra, recreatieve organisaties en ondernemers die om godsdienstige redenen bezwaar hebben.

Kerken, synagogen en moskeeën kunnen niet langer de huwelijkssluiting tussen twee mensen van hetzelfde geslacht weigeren. Doen ze dat wel, dan verliezen ze de belastingvrijstelling voor kerken.

Christelijke hulpverleners die hulp bieden aan mensen die worstelen met hun geaardheid, kunnen niet langer hun praktijk voortzetten als zij bezwaar hebben tegen de homoseksuele praxis. Scholen die zich niet houden aan de Equality Act verliezen de erkenning van diploma’s.

Algemeen wordt aangenomen dat het Huis van Afgevaardigden deze wet op korte termijn goedkeurt. Democraten hebben daar een ruime meerderheid. Zij steunen deze wet. De Republikeinen die de minderheid vormen, zijn tegen – uitgezonderd het drietal: Brian K. Fitzpatrick uit Pennsylvania, John Katko uit New York en Jennifer Gonzalez-Colon uit Port Rico. Maar de Republikeinen kunnen met hun verzet niets uitrichten.

In de Senaat ligt dat anders. Daar bezetten de Republikeinen 53 van de 100 zetels. De verwachting is dat hier de Equality Act zal worden verworpen, tenzij enkele Republikeinen hun goedkeuring eraan geven.

Maar zelfs al zouden beiden Kamers van het Congres hun ja-woord aan de Equality Act geven, dan weet iedereen dat president Trump zijn veto erover zal uitspreken. Waarom neemt Nancy Pelosi dan toch de moeite om haast te maken? Haar woordvoerder zegt: „We willen de Amerikaanse burger een duidelijk signaal geven dat wij tegen elke vorm van discriminatie zijn. Als Trump zijn veto uitspreekt, dan weet tegelijk heel het land waar hij staat.”

Nancy Pelosi zal vermoedelijk proberen de Equality Act snel door het Huis te krijgen. beeld EPA, Jim Lo Scalzo

Draagvlak

Hoewel het plan dus voorlopig nog geen wet is, blijft de verontrusting toch bij veel (conservatieve) christenen in Amerika groot. Zij wijzen erop dat in de loop van de jaren het maatschappelijk draagvlak voor deze wet is gegroeid. Eerdere pogingen –sinds 1974 in totaal vijf keer– liepen op niets uit. „Maar nooit was er binnen het Congres zo’n grote groep parlementariërs die voor zo’n wet was”, zegt Andre T. Walker, auteur van het boek ”The transgender debate.”

Hij wijst erop dat uit een recent opinie-onderzoek van het bureau Pew blijkt dat 7 op de 10 Amerikanen voorstander is van regels tegen discriminatie op grond van seksuele geaardheid en genderidentiteit. Bij de Democratische kiezers ligt dat nog iets hoger: 8 op de 10. Bij de Republikeinen steunt 56 procent het idee dat er regelgeving komt.

„De ethische opvattingen over huwelijk en seksualiteit schuiven dus”, stelt Walker. Die stelling wordt bevestigd door het feit dat een groot aantal ondernemingen in de VS zijn adhesie aan de nieuwe wet heeft betuigd. Te denken valt aan Amazon, Apple, AT&T, Coca-Cola en UPS.

Walker noemt de wet een regelrechte aanval op de Bijbel en het christelijk geloof. „Als deze regels worden ingevoerd, zal zelfs de Bijbel veroordeeld kunnen worden als een boek dat haat predikt.”

Dat dit niet overdreven is, blijkt uit twee recente publicaties. Mark Tushnet, hoogleraar consitutioneel recht aan Harvard University, vergeleek conservatieve christenen die vasthouden aan de Bijbelse normen voor huwelijk en seksualiteit, met nazi’s. En de actrice Cynthia Nixon schreef onlangs een groot artikel in The Washington Post waarin ze vicepresident Mike Pence een „verrader van de democratie” noemde omdat hij over seksualiteit en gender conservatieve denkbeelden heeft. „Het lijkt erop dat Tushnet en Nixon uit de bocht vliegen. Maar dat is niet zo. Hun uitspraken hebben een effect op de publieke opinie. Zij steunen de gedachte die ten grondslag ligt aan de Equality Act.”

Pedofiel

Jeff Johnson van de organisatie Focus on the Family, is bang dat de wetsaanpassing nog niet het einde is. „Met deze wetgeving dwing je mensen te denken zoals de overheid het wil. Bijbelse regels die al eeuwen lang hun waarde hebben gehad, worden vervangen door moderne gedachten die niet alleen anti-Bijbels zijn maar ook ongewis. Als er over tien jaar een nieuwe politieke constellatie is, kan het zomaar zijn dat er weer een andere definitie komt voor het huwelijk.”

Bovendien waarschuwt hij dat er aan de wet haken en ogen zitten die de Democraten niet overzien. „Wat als iemands seksuele oriëntatie pedofiele trekken vertoont? Moet dat dan ook worden goedgekeurd?”