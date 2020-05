Christenen in Montenegro slaags met politie om opgepakte bisschop

In Montenegro zijn ultra-orthodoxe christenen woensdag slaags geraakt met de politie. In de stad Nikšić protesteerden zij tegen de arrestatie van een bisschop en zeven priesters, die ondanks de coronacrisis een processie hadden georganiseerd. Om de demonstranten in bedwang te houden gebruikten politieagenten onder meer pepperspray en flitsgranaten.

Tientallen christenen verzamelden zich bij het politiebureau in Nikšić. Ze eisten de vrijlating van de bisschop en de priesters en maakten de politie uit voor „honden”. Meerdere gelovigen werden daarop gearresteerd en vastgezet. Ook in de gemeente Pljevlja gingen mensen boos de straat op.

Aanklagers verwijten de bisschop van de Servisch-orthodoxe kerk en de priesters dat ze regels negeerden die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Ze „overtraden het verbod op openbare bijeenkomsten en organiseerden een religieuze dienst in de straten van Nikšić, die door veel burgers is bijgewoond”, meldt het Openbaar Ministerie. De geestelijken riskeren een gevangenisstraf van twaalf jaar.

In Montenegro mogen gelovigen samen komen in kerken, zolang ze maar mondkapjes dragen en afstand houden. In het kleine Balkanland, waar ongeveer 620.000 mensen wonen, raakten tot dusver zeker 324 mensen besmet met het coronavirus. Voor zover bekend stierven negen Montenegrijnen aan de gevolgen ervan.