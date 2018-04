Christenen doodgeschoten in Pakistan

Vier leden van een christelijke familie zijn doodgeschoten in het zuidwesten van Pakistan. De slachtoffers zaten in een riksja toen de daders vanaf een motor het vuur openden, zegt de politie.

Door de schietpartij in provinciehoofdstad Quetta (Beloetsjistan) raakte een vrouw gewond. Haar vader en drie andere familieleden kwamen om het leven. „Het was een terreurdaad”, zei een politiefunctionaris tegen persbureau Reuters. Hij sprak het vermoeden uit dat de aanvallers het specifiek op de familieleden hadden gemunt.

De christelijke minderheid in Pakistan is vaker het doelwit van aanslagen. Zo vielen twee zelfmoordterroristen eind vorig jaar een kerk aan in het zuidwesten van het land. Tien mensen kwamen om het leven, tientallen anderen raakten gewond. Terreurorganisatie Islamitische Staat zei verantwoordelijk te zijn voor die aanslag.