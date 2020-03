Christendemocratische politica Finland aangeklaagd vanwege visie op homohuwelijk

De Finse openbaar aanklager heeft vrijdag onderzoek geëist naar uitlatingen van de christendemocratische politica Paivi Rasanen in twee televisie-interviews. Die zouden discriminerend zijn geweest richting homoseksuelen.

Rasanen gaf in februari 2018 een lang televisie-interview aan de Finse televisie, waarin het uitgebreid ging over haar geloof en ook haar visie om homoseksualiteit aan de orde kwam. Desgevraagd verwoordde ze die visie ook in december 2019 in het kader van een reeks televisie-interviews over de vraag: ”Wat zou Jezus van homoseksuelen denken?” Rasanen ziet enkel ruimte is voor (huwelijks)relaties tussen man en vrouw.

De politica werd maandag al urenlang verhoord over haar boek ”Man en vrouw schiep Hij hen” uit 2004. De nieuwe onderzoeken beschreef Rasanen vrijdag in een persbericht als „ongelooflijk en totaal absurd.”