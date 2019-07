Christendemocaten eisen steun SPD in EP

De leider van de Beierse christendemocraten (CSU) Markus Söder, heeft gedreigd de Duitse regeringscoalitie met de sociaaldemocratische SPD op te blazen als die partij in het Europees Parlement (EP) de christendemocraat Ursula von der Leyen weigert te steunen als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Daar wordt in Brussel dinsdag over gestemd.

De zestien Duitse sociaaldemocraten in het EP onder leiding van ex-minister van Justitie Katarina Barley willen niet voor Von der Leyen te stemmen. Het lijkt er ondertussen op dat Von der Leyen die stemmen niet kan missen.

De christendemocratische CDU van bondskanselier Merkel en Söders Beierse zusterpartij CSU regeren in Berlijn in een coalitie met de SPD. Söder vindt dat de SPD het niet kan maken de scheidend minister van Defensie Von der Leyen te laten vallen. Barley en Von der Leyen waren tot voor kort nog collega’s in hetzelfde kabinet.

EU-parlement beslist over Von der Leyen