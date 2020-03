„Christen, keer je juist nu tegen fakenieuws”

Christenen hebben de waarheid lief en moeten zich daarom fel keren tegen fakenieuws. „Het kwaad van het virus wordt door het kwaad van geruchtvorming versterkt.”

Dat zegt de Amerikaanse evangelicale leider Ed Stetzer, directeur van het Billy Graham Center in Wheaton. Hij zegt zich de laatste weken „nog meer dan voorheen” te verbazen over medechristenen „die zich laten meeslepen” met fakenieuws rondom de coronauitbraak. „Allerlei geruchten over het verloop van de pandemie, over de oorzaak van uitbraak en over mogelijke oplossingen worden met gretigheid gelezen en verspreid. Dat is een christen onwaardig.”

Met lede ogen ziet de bekende publicist en voorganger aan dat veel christenen geloven in samenzweringstheorieën, die via sites en publicaties worden verspreid. „Behalve dat de onzin soms bijna lachwekkend is, gebeurt in dit soort verhalen precies wat het negende gebod verbiedt. Ze verbreiden vals getuigenis. Dat zou een christen diep moeten raken. Het is de hoge roeping van een christen om de waarheid lief te hebben en die te verspreiden en de mond van leugenaars te stoppen.”

Het is Stetzers vaste overtuiging dat het geloof hechten aan samenzweringsverhalen de situatie erger maakt dan het al is. „Mensen klemmen zich vast aan fakeverhalen, aan fantasie. Als hen dan op enig moment de ogen opengaan, storten ze in een emotionele diepe ravijn.”

Een bron van verwarring is volgens de directeur hetgeen op sociale media wordt verhandeld. „Mensen roepen maar wat. De opvatting van een overmoedige of eigenzinnige leek lijkt dezelfde waarde te hebben als de informatie van een deskundige. Dat veroorzaakt een enorme spraakverwarring.”

Zegen

De evangelicale voorman noemt het „een bijzondere zegen” dat Amerika een grote groep deskundige artsen en virologen heeft. „Inderdaad het zijn mensen. Zij kunnen niet alles. Maar hun deskundigheid is een zegen en hun adviezen moeten we volgen. God heeft ons deze mensen gegeven om ons te helpen. Ook al weten ze niet alles en varen ze in dichte mist; zij hebben meer ervaring dan anderen.”

Hoewel Stetzer behoort tot de evangelicals in de Verenigde Staten die de achterliggende jaren soms kritisch waren over het beleid van de Amerikaanse president Donald Trump, wil hij nu geen harde woorden over de president spreken. „Trump is nu de leider van ons land. Wij moeten in deze zorgvolle situatie achter hem staan. Hij doet nu echt zijn best. Soms roept hij onverstandige dingen. Maar bedenk ook dat hij onder grote druk staat. Hij moet vertrouwen naar het volk uitstralen. Vergeet niet dat hij een groep heel deskundige artsen rondom zich heeft staan. Als het erop aankomt, volgt hij die.”

Stetzer vindt het van betekenis dat Trump en vicepresident Mike Pence in de achterliggende weken hebben opgeroepen tot gebed. „Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Dat moeten we met elkaar steeds weer doen. Bidden voor de patiënten, voor de artsen, voor ons gehele volk en de wereld en zeker ook voor president Trump.”