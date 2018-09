Christelijke school Zweden in opspraak

De directeur van de christelijke Hällebergsskolan in het Zweedse Ljungskile, Sven Magnusson, heeft ontslag genomen vlak voordat de krant Göteborgs-Posten zaterdag met onthullingen kwam.

Op basis van getuigenissen van oud-leerlingen stelt de krant GP dat veel leerlingen van de school kampen met psychische problemen en zelfmoordneigingen. GP heeft met dertig mensen gesproken, van wie er ten minste acht daadwerkelijk zelfmoordpogingen hadden ondernomen. De problemen zouden het gevolg zijn van „hersenspoeling en manipulatie.”

Volgens de krant zorgde de directeur voor een verstikkend en sektarisch klimaat. Magnusson was in het verleden niet alleen directeur van de school, maar ook leider van de kerk met de naam Hälleberg. Dat is een vrije gemeente met een evangelische inslag.

Magnusson zegt in een verklaring „graag een onafhankelijk onderzoek” te wensen. De school wil graag in contact komen met de betrokken personen.