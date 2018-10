Christelijke instanties verheugd over uitspraak in zaak Noord-Ierse weigerbakkers

Christelijke organisaties in Groot-Brittannië hebben verheugd gereageerd op de gerechtelijke uitspraak dat een Noord-Iers bakkerskoppel dat weigerde een taart te bakken met daarop de boodschap ”steun het homohuwelijk”, zich daarmee niet schuldig gemaakt aan discriminatie.

Het Britse hooggerechtshof deed de uitspraak dinsdag na jarenlange juridische strijd. Lagere rechters vonden wel dat de bakkers discrimineerden, maar het hoogste rechtscollege sprak hen vrij.

„Dit is winst voor iedereen”, aldus Peter Lynas, directeur van de Evangelical Alliance Northern Ireland. „Niemand moet worden gedwongen iets te zeggen waarmee men het niet eens is.”

Daniel en Amy McArthur uit Belfast zagen het in 2014 niet zitten om een taart te bakken met de beeltenis van Bert en Ernie, de genoemde slogan en het logo van QueerSpace, een lobbygroep voor homorechten. „Het is in strijd met wat de Bijbel verkondigt”, zei Daniel McArthur destijds.

Volgens het hooggerechtshof is duidelijk dat de bezwaren van de christelijke bakkers niet gericht waren tegen de persoon van Gareth Lee, de man die de taart wilde bestellen, maar tegen de boodschap. Als ze hem als klant hadden geweigerd omdat hij homoseksueel is of het homohuwelijk steunt, waren ze in overtreding geweest. „Maar dat is iets anders dan hen dwingen een taart te leveren met een boodschap waarmee zij het hartgrondig oneens waren”, motiveerde de voorzitter van het hof de uitspraak.

Lynas vindt het teleurstellend dat de zaak steeds is voorgesteld als een kwestie tussen christenen en de homolobby. „Deze uitspraak bevestigt dat dat nooit het geval was. De Asher’s Bakkerij heeft de heer Lee in het verleden bediend en is bereid hem opnieuw van dienst te zijn.”

Alle drie de gronden die in het verleden werden aangevoerd op grond waarvan de Ashers zouden hebben gediscrimineerd, zijn door de hoogste Britse rechter van tafel geveegd, benadrukt Lynas. „Asher heeft gewonnen, maar iedereen zal er de vruchten van plukken. Onze hoop en gebed is dat iedereen in Noord-Ierland eerlijk en juist wordt behandeld. Dit oordeel is een belangrijke stap in die richting.”

The Christian Institute dat de Ashers juridische bijstand bood verwelkomde de uitspraak dinsdag als een „prachtige uitkomst.” Het instituut riep christenen in het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten op hun dankbaarheid aan God te uiten.