Christelijke bakkers vrijgesproken in proces om homotaart

Het Noord-Ierse bakkerskoppel dat weigerde een taart te bakken met daarop de boodschap “steun het homohuwelijk”, heeft zich daarmee niet schuldig gemaakt aan discriminatie. Zo oordeelt het Britse hooggerechtshof na jarenlange juridische strijd. Lagere rechters vonden wel dat de bakkers discrimineerden, maar het hoogste rechtscollege sprak hen vrij.

Daniel en Amy McArthur uit Belfast zagen het in 2014 niet zitten om een taart te bakken met de beeltenis van Bert en Ernie, de genoemde slogan en het logo van QueerSpace, een lobbygroep voor homorechten. “Het is in strijd met wat de Bijbel verkondigt”, zei Daniel McArthur destijds.

Volgens het hooggerechtshof is duidelijk dat de bezwaren van de christelijke bakkers niet gericht waren tegen de persoon van Gareth Lee, de man die de taart wilde bestellen, maar tegen de boodschap. Als ze hem als klant hadden geweigerd omdat hij homoseksueel is of het homohuwelijk steunt, waren ze in overtreding geweest. “Maar dat is iets anders dan hen dwingen een taart te leveren met een boodschap waarmee zij het hartgrondig oneens waren”, motiveerde de voorzitter van het hof de uitspraak.