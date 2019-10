Chris het wollige schaap dood

Chris, ooit bekend als het meest wollige schaap van de wereld, is dood. In 2015 kreeg het beest wereldwijde bekendheid toen het merinoschaap in de buurt van de Australische hoofdstad Canberra werd gevonden.

Hij was toen vermoedelijk al zes jaar niet geschoren en leverde met één scheerbeurt liefst ruim 40 kilo wol op. Dat bleek een nieuw wereldrecord.

Dinsdag maakten zijn baasjes in New South Wales bekend dat Chris aan ouderdom is doodgegaan. „We zijn diepbedroefd over het verlies van deze lieve, wijze, vriendelijke ziel”, schrijven ze op hun website.

Chris is naar schatting tien jaar geworden. Dat is mede dankzij de scheerbeurt in 2015 omdat het gewicht van zijn vacht hem wel eens fataal had kunnen worden, stellen experts.