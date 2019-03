Cholerabesmetting verontrust Mozambique

De angst voor besmetting met de cholerabacil groeit snel in Mozambique. In twee wijken van de havenstad Beira, waar de cycloon Idai een ravage aanrichtte, zijn nu in totaal officieel 138 besmettingsgevallen geregistreerd. Dat heeft de overheid vrijdag bekendgemaakt.

„We hadden dit verwacht, we waren erop voorbereid en er zijn artsen ter plaatse”, lichtte de verantwoordelijke minister Celso Correia toe. Hij zei nog geen bevestiging te hebben van dodelijke slachtoffers door de gevreesde ziekte, maar ten minste twee mensen zijn buiten het ziekenhuis overleden door diarree en uitdroging.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft bijna een miljoen doses choleravaccin naar het getroffen gebied in het zuidoosten van Afrika gestuurd. Daarnaast wordt met man en macht gewerkt aan het zorgen voor schoon drinkwater en goede hygiëne.