In het noorden van Mozambique is cholera uitgebroken een week nadat de cycloon Kenneth over het gebied is getrokken. Gezondheidsfunctionarissen hebben dat vastgesteld.

De wervelwind trok vorige week donderdag met verwoestende kracht over de provincie Cabo Delgado. Met windsnelheden van 280 kilometer per uur werden complete dorpen van de kaart geveegd. Zeker 41 mensen verloren het leven. Het gebied werd getroffen door overstromingen en hevige regenval.