Cholera-epidemie in Jemen steeds ernstiger

De cholera-epidemie in Jemen neemt steeds ernstigere vormen aan. Sinds eind april zijn al ruim 650 mensen aan de ziekte overleden en zijn ruim 80.000 mensen mogelijk besmet. Bijna 40 procent van die besmette personen is jonger dan vijftien jaar, meldt de hulporganisatie Save the Children maandag.

De gezondheidszorg in Jemen, die door meer dan twee jaar van burgeroorlog behoorlijk is achteruitgegaan, kan de uitbraak niet aan. Volgens de kinderrechtenorganisatie moet de internationale gemeenschap meer doen. Om verder verspreiding tegen te gaan en om de ziekte terug te dringen is bijna 60 miljoen euro nodig. Nog maar een vijfde van dat bedrag is bijeen gebracht.

Volgens Save the Children is er dringend behoefte aan medicijnen, schoon water en goede voorlichting. Ook moeten invoerbeperkingen voor medische hulpgoederen worden opgeheven en moeten de strijdende partijen hulporganisaties doorgang verlenen.