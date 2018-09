Cholera duikt op in Algerije

Het aantal cholerapatiënten in Algerije is naar 74 gestegen, meldde het ministerie van Volksgezondheid van het Noord-Afrikaanse land. Sinds ruim een week maken de autoriteiten melding van gevallen van cholera en twee mensen zijn er inmiddels aan bezweken. De ziekte was sinds 1986 niet meer in Algerije geconstateerd.

Het is onduidelijk waar cholera voor het eerst in augustus is opgedoken. Volgens sommige bronnen in water uit de streek van Tipiza, circa 60 kilometer ten westen van de hoofdstad Algiers.

Cholera is een infectieziekte die tegenwoordig zelden fataal is, mits snel wordt ingegrepen. De patiënt droogt in korte tijd uit en verliest weerstand. In Algerije liggen momenteel meer dan 170 mensen in ziekenhuizen in verband met cholera. Dat is inclusief de 74 bevestigde gevallen.