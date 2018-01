Chirurg tijdens operatie: eerst bijbetalen

Een Chinese vrouw die een operatie onderging, moest middenin de ingreep bijbetalen om verder te worden geholpen.

De twintigjarige Jiang Meng onderging in de havenstad Dalian een behandeling aan haar baarmoedermond, toen de arts zei dat ze nog een ander medisch probleem had dat meteen behandeld moest worden. Dat zou haar omgerekend 240 euro extra kosten, die ze direct via een mobiele app moest overmaken.

De vrouw vroeg na afloop een andere arts naar de gang van zaken, die zei dat de tweede ingreep helemaal niet nodig was geweest. Nadat ze zich op de Chinese variant van Twitter, Weibo, had beklaagd, zijn de autoriteiten een onderzoek begonnen.

Het ziekenhuis waar de operatie plaatsvond, meldt dat dergelijke mobiele betalingen wel vaker plaatsvinden. „Er kunnen veel onverwachte dingen gebeuren tijdens een operatie en we kunnen het niet hebben dat patiënten heen en weer gaan hollen op zoek naar geld”, zei een woordvoerder tegen de krant South China Morning Post.