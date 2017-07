Chip onder huid: vijf vragen

Medewerkers van het techbedrijf Three Square Market in het Amerikaanse Wisconsin krijgen de mogelijkheid om een chip onder hun huid aan te laten brengen. Daarmee kunnen ze deuren openen, inloggen op hun computer, de kopieermachine bedienen en aankopen doen in het bedrijfsrestaurant. Vijf vragen.

Hoe werkt de onderhuidse chip?

De chip is iets groter dan een rijstkorrel en wordt geïmplanteerd in de bovenkant van de hand, ergens tussen duim en wijsvinger. De werking ervan is te vergelijken met het contactloos betalen met een pinpas: als de pinpas in de buurt komt van de betaalautomaat, reageert die op een zender door een elektronisch antwoord te versturen. De betaalautomaat weet dan zeker wie de pashouder is. De onderhuidse chip doet hetzelfde en werkt als een unieke elektronische sleutel. Op een afstand van enkele centimeters kan de computer, kopieermachine of het deurslot met 100 procent zekerheid ‘zien’ wie de persoon is.

Wat heeft een werknemer daaraan?

De chip werkt als een sleutel en je zou die ook gewoon los in de hand kunnen dragen. Werknemers die bezwaren hebben tegen het implanteren van de chip, kunnen hem ook in een polsband of ring dragen. Het enige voordeel van implanteren is dat je de chip altijd bij de hand hebt: je kunt hem niet vergeten of kwijtraken en het is lastig om de chip te stelen.

Wat is het nut voor het bedrijf?

Het is vooral een pr-stunt. Three Square Market ontwikkelt techniek en software voor verkoopautomaten voor frisdrank en andere producten in kantines. Het bedrijf wil graag de eerste zijn in de VS waar werknemers gechipt zijn. Een van de directeuren, Todd Westby, verwacht dat die chiptechnologie de volgende stap wordt in betaalsystemen. „Uiteindelijk zal deze techniek de standaard worden, zodat je die kan gebruiken als paspoort, voor het openbaar vervoer en voor alle betaalopdrachten die je doet.” Het project is niet uniek: in Zweden zijn ook bedrijven die hun werknemers een chip aanbieden. De belangstelling bij Three Square Market is groot: 50 van de 85 werknemers hebben zich gemeld.

Zijn er risico’s aan verbonden?

Medisch gezien niet. Het inbrengen van de chip duurt een paar seconden. Het verwijderen ervan is te vergelijken met het weghalen van een splinter. De chip zendt alleen een kort en onschadelijk elektromagnetisch signaal uit als hij in de buurt van de lezer komt. Een belangrijker bezwaar betreft de privacy van de drager. De chips van Three Square Market zijn niet te volgen via gps, maar het is eenvoudig om alle elektronische handelingen en betalingen van de chipdrager in kaart te brengen. Dat geldt ook voor iemand die de chip in een ring of creditcard gebruikt, maar die kan zijn chip desgewenst thuislaten of uitlenen. De kans dat de chipdrager ongemerkt gevolgd wordt, is minimaal omdat de chip alleen op korte afstand te lezen is. De chips zijn beveiligd tegen kopiëren, maar in theorie is het denkbaar dat iemand de identiteit van een ander steelt.

Is er gevaar voor misbruik door de overheid?

Er bestaan complottheorieën dat overheden als een soort big brother via zulke chips mensen kunnen volgen of zelfs beïnvloeden. Technisch is dat niet uitgesloten, maar er bestaat geen enkele aanwijzing voor. Op dit moment is er meer reden om zich zorgen te maken over de datasporen die mensen achterlaten op internet en sociale media.