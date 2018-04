Chinezen verongelukken in Noord-Korea

Door een verkeersongeluk in Noord-Korea zijn 32 Chinezen en vier Noord-Koreanen om het leven gekomen. Dit heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten. De touringcar zou zondagavond van een brug zijn gereden. Over de toedracht van het ongeval is weinig bekendgemaakt.

Het gaat mogelijk om een bus met Chinese toeristen of een delegatie van een reisbureau uit Peking. Naar schatting 80 procent van de toeristen in het stalinistisch geregeerde Noord-Korea komt uit China. Het is niet bekend hoeveel Chinezen elk jaar Noord-Korea bezoeken. De Chinese autoriteiten zijn vijf jaar geleden gestopt met het publiceren van cijfers. In 2012 bezochten 237.000 Chinezen het buurland.