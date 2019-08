Chinezen botsen in Melbourne over Hongkong

Een betoging tegen het beleid van de regeringen van China en van Hongkong is in het Australische Melbourne uitgelopen op botsingen tussen voor- en tegenstanders. Plaatselijke media meldden dat ongeveer vijfhonderd betogers zich hadden verzameld bij de enorme bibliotheek van de deelstaat Victoria om de demonstranten in Hongkong te steunen. Zeker honderd anderen kwamen met Chinese vlaggen aanzetten en riepen pro-Chinese leuzen. Ze belaagden en beledigden de betogers.

Het heeft tot schermutselingen geleid, mede omdat er maar twee politieagenten aanwezig waren en versterking pas 20 minuten later arriveerde. Er zijn vrijdag in meerdere steden in Australië samenkomsten geweest om de betogers in Hongkong te steunen.

Mensen van Chinese komaf vormen naar schatting 5,6 procent van de bevolking. Volgens cijfers uit 2018 wonen er ongeveer 815.000 mensen van Chinese komaf in het land. Daarvan hebben er 650.000 hun wortels in de Volksrepubliek China en 100.000 hun wortels in Hongkong.