Chinese wetenschapper die genen baby aanpaste cel in

Een Chinese wetenschapper die genen van baby’s aanpaste is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Dat meldt het Chinese staatsmedium Xinhua. He Jiankui maakt in november 2018 bekend dat hij een gentechnologie genaamd CRISPR-Cas9 had gebruikt om de genen van embryo’s van een tweeling aan te passen.

De bekendmaking van He zorgde voor verontwaardiging en afkeuring in de hele wereld. Hij werd kort hierna onder huisarrest geplaatst en ontslagen door zijn werkgever de universiteit in Shenzhen.

De schokgolf die He Jiankui teweegbracht

De wetenschapper wilde de kinderen hiv-resistent maken. Chinese autoriteiten lieten in 2018 al weten dat He alleen en op eigen initiatief heeft gehandeld en dat hij zijn eigen financiering regelde. Ook zou hij meerdere richtlijnen hebben overtreden.