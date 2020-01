Chinese vrouw besmette Duitser met coronavirus

In Duitsland is het eerste ziektegeval van het nieuwe coronavirus vastgesteld. Het gaat om een 33-jarige man uit de regio Starnberg in de deelstaat Beieren. Hij is aangestoken door een Chinese vrouw die een zakenbezoek aan Beieren bracht.

Dat hebben de Duitse gezondheidsautoriteiten dinsdag verklaard. De patiënt zou in goede toestand verkeren. „Hij wordt medisch in de gaten gehouden en is geïsoleerd. Mensen die nauwe contacten hadden met de patiënt worden uitvoerig geïnformeerd over de mogelijke symptomen, hygiënemaatregelen en manieren waarop de ziekte overgedragen kan worden”, aldus een woordvoerder van de Task Force.

Volgens het Beierse ministerie van Gezondheid is het risico voor de bevolking in Beieren om geïnfecteerd te raken met het nieuwe coronavirus „zeer gering”, aldus een woordvoerder.

Het aantal doden in China door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is gestegen van 80 naar 106. Het aantal geïnfecteerden is toegenomen met bijna 1300 nieuwe gevallen. Dat hebben de Chinese autoriteiten dinsdag gemeld. Daarmee komt het aantal mensen dat wereldwijd het virus onder de leden heeft uit op ruim 4000.

Onderwijs

Leerlingen van scholen en universiteiten in het Aziatische land blijven voorlopig thuis. Vanwege het Chinese Nieuwjaar hebben ze vakantie en het ministerie van Onderwijs heeft geen datum aangegeven waarop het onderwijs weer wordt hervat.

Voor het eerst meldden de Chinese autoriteiten ook een dode als gevolg van een besmetting in de hoofdstad Peking. Buiten China zijn nog geen sterfgevallen door het virus gemeld. Op zes na waren alle sterfgevallen tot nu toe in de stad Wuhan.

Afzonderen

De Britse autoriteiten roepen reizigers die in de afgelopen twee weken terugkeerden uit Wuhan op zichzelf af te zonderen. Dat heeft te maken met zorgen dat mensen het nieuwe coronavirus misschien al kunnen overdragen voordat duidelijk is dat ze ziek zijn.

Minister Matt Hancock (Volksgezondheid) zei maandag in het parlement dat de autoriteiten niet „100 procent zeker weten” dat mensen alleen besmettelijk zijn als ze symptomen vertonen. „Daarom vragen we iedereen die de afgelopen twee weken is teruggekeerd uit Wuhan om zichzelf te isoleren, binnen te blijven en contact met anderen te mijden.”

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken roept burgers op voorgenomen reizen naar China te heroverwegen. Ook adviseert het departement reizigers om helemaal niet naar de Chinese provincie Hubei te gaan vanwege de uitbraak van het virus.

Zuid-Korea stuurt enkele vliegtuigen richting de Chinese stad Wuhan om landgenoten te evacueren in verband met de uitbraak van het virus. Het gaat om honderden mensen.

Aantal doden in China door nieuwe coronavirus stijgt

Paniek over coronavirus helpt niet